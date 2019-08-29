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Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

- Başpehlivan Balaban:"Bu yıl da birinci olmam durumunda belediye başkanımız kemer sözü verdi. Elimden gelen mücadeleyi yaptım. Özellikle final çok zorlu geçti. Genç kardeşimiz Hüseyin'i tebrik ediyorum"

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:54
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu


EDİRNE (AA) - Efsane yağlı güreşçi Kel Aliço'nun anısına İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakiplerini yenen İsmail Balaban oldu.

Köprü Mahallesi Fuar Alanı Güreş Sahası'nda yapılan güreşlerin açılışında konuşan İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve Güreş Ağası İbrahim Girgin, güreşlerin başarılı geçmesini temenni etti.

Daha sonra başlayan müsabakalarda, minik boylarda 179 pehlivan birbirine karşı üstün gelmek için mücadele etti.


- Başpehlivanlık güreşleri heyecanlı geçti


Başpehlivanlık güreşlerinde ise 38 başpehlivan mücadele etti.

Finalde İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya geldi. İlk dakikaları, iki tecrübeli pehlivanın birbirini tartmasıyla geçti. Kıran kırana süren mücadelede İsmail Balaban, yaptığı oyunla rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı yendi.

Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Başpehlivan seçilen Balaban'a kupasını, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal verdi.

Balaban, yaptığı konuşmada, geçen 2 yıl da birinci olduğunu belirterek, "Bu yıl da birinci olmam durumunda belediye başkanımız kemer sözü verdi. Elimden gelen mücadeleyi yaptım. Özellikle final çok zorlu geçti. Genç kardeşimiz Hüseyin'i tebrik ediyorum. Galip geldiğim için mutluyum, birinciliğimizi sevenlerime armağan ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ünsal da kemer için söz verdiklerini ifade etti.

İsmail'in hakkına yakışır şekilde güreştiğini aktaran Ünsal, finale kalan başpehlivanları tebrik etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim de final güreşinin kıran kırana olduğunu vurgulayarak, "Delikanlıya, pehlivana böyle güreş yakışır, yatayım kalkayım olmaz." dedi.

Selim, söz verilen kemeri Balaban'a kendisinin vereceğini kaydetti.

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar da uzun süredir böyle bir güreş müsabakası izlemediğini belirterek, kıran kırana güreşen pehlivanlara teşekkür etti.




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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:54
  1. Başpehlivan
  2. İpsala Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri
  3. İsmail Balaban

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