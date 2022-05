Kekli baklava (Hazır yufka ile) tarifi nasıl yapılır? Nefis hazır yufkadan baklava yapmanın püf noktaları

Hazır yufkadan baklava yapmanın püf noktaları

Hazır yufkayla baklava yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da baklavanın şerbetinin sıcak dökülmemesidir. Normalde el açması yufkayla yapılan baklavaların şerbeti sıcak dökülür. Ancak hazır baklava yufkaları daha ince ve hassas olduğu için sıcak şerbete dayanamaz ve dağılır.

Kekli Baklava (Hazır Yufka İle) Tarifi İçin Malzemeler

28 tane hazır baklavalık yufka

1 paket margarin

Keki için;

3 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Toz Antep fıstığı

1 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

Kekli Baklava (Hazır Yufka İle) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. Bu karışımımız hazır bir kenarda beklesin. Bu arada şerbetimizi ocağa alıp kaynatalım. şerbetimizin kıvamı bal kıvamında olması lazım. Bunun için 45 dk kadar kaynaması gerekiyor. şerbetimiz biraz koyulaştıktan sonra bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Yağımızı eritelim ve soğumaya bırakalım. Tepsimizi yağlayalım. Her katına fırça yardımıyla yağdan sürerek 14 kat yapalım bunun üzerine hazırladığımız kek karışımını dökelim. Kalan 14 yufkanın her katını yağlayarak kekli karışımın üzerine kapatalım. Keskin bir bıçak ile dilimleyelim. Kalan yağı da ısıtıp her yerine gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst Kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan sıcak tatlı ya soğuk şerbeti döküyoruz. Biraz dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.