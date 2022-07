Kekik suyu nasıl yapılır? Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik nasıl ve hangi yemeklerde kullanılır?

Mutfağımızın en vazgeçilmez baharatlarından biri olan kekik: Ballıbabagiller familyasına ait odunsu gövdeli ince dallı bir bitkidir. Kekik otu: Latince ismi “Thymus Serpyllum” olan kekik bitkisi 40 cm uzunluğa dek erişir ancak dallarının ucunda yer alan tomurcukları, yaprakları ve kökleri baharat olarak kullanılır. Akdeniz’e özgü bir bitki türü olsa da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde de yetişir.

Kekik Nasıl Kullanılır?

Kekik, kullanım alanı oldukça geniş bir baharat. Hem sebze hem et yemeklerine aromatik kokusu ile farklı bir hava katar. Hatta kahvaltıda salçanın ya da zeytinin üstüne de kekik serpmek bizde adettir ve pek çok sofrada da sevilir. Üstelik kekik sadece yemekleri lezzetlendiren bir baharat olarak değil farklı şekillerde de kullanılır

Kekik Suyu Nasıl Hazırlanır?

Kekik suyu yapımında kullanılacak kekiklerin taze olması önemlidir. Dağlardan toplanan kekikler, suyun daha etkili olmasını sağlayacaktır. Kekik suyunun nasıl hazırlanacağına gelince;

– Kekikler yıkanarak iyice temizlenir.

– Yıkanıp temizlenen kekikler büyük bir tencerenin içine yerleştirilir.

– Büyük tencerenin içine küçük bir tencere daha yerleştirilir.

– Büyük tencereye, küçük tencerenin boyunu aşmayacak miktarda su ilave edilir.

– Büyük tencerenin kapağı ters bir şekilde kapatılarak kenarları hava almayacak şekilde hamurla kapatılır.

– 1 saat kadar süren işlemde, tencerede kaynayan suyun buharının ters kapatılan kapaktan küçük tencerenin içine akması yoluyla kekik suyu elde edilecektir.

Kekik Suyu Hangi Durumlarda Kullanılır

– Öksürük, kekik suyu yararları konusunda ilk sıralarda gelen rahatsızlıklardan biridir. Kekik suyunun akut bronşit ve kuru öksürüğün tedavisinde yararlı olduğuna dair çalışmalar da bulunmaktadır. Kekik suyunun yanı sıra kekik çayı da öksürük rahatsızlığında faydalı olmaktadır.

– Antioksidan özelliği bulunan kekik suyu, toksinlerin vücuttan atılmasındaki etkisi sayesinde vücudun hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlamaktadır.

– Kekikte bulunan thymol adlı bileşenin yaşlanma karşıtı etkisi olduğu bilinmektedir. Hücrelerin yenilenmesinde yardımcı olan thymol, organların fonksiyonlarını geliştirmektedir.

– Cilt yüzeyine sürülen kekik suyu, mantar gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olmaktadır.

– Diş ve diş eti hastalıklarına karşı ağzın kekik suyuyla çalkalanması ağızda bulunan bakteri sayısını azaltıcı etki göstermektedir.

– Bitki uzmanları tarafından sindirim düzenlenmesi için önerilen bitkilerin başında kekik bulunmaktadır. Kabızlığın önlenmesiyle hemoroit rahatsızlıkları da hafiflemektedir.

– Saçları canlandırma ve saç köklerini güçlendirmek için kekik suyu yararları yüzlerce yıldır kullanılmaktadır.

– Bir parça pamuğa birkaç damla kekik suyu damlatılarak böcek ısırığı, egzama gibi nedenlerle ortaya çıkan kaşıntının olduğu bölgeye uygulanabilir. Kaşıntının azalmasında etkili olduğu gözlenmektedir.

– Antiseptik ve mikropları önleyici özelliği nedeniyle sivilce ve akne tedavisinde de kekik suyu kullanılmaktadır. Sivilce üzerine bir parça pamuk yardımıyla uygulanan kekik suyu, iyileşme süresini kısaltmaktadır.

Ülkemiz kekik yetiştirmek için çok elverişli olduğundan kimyondan sonra en çok ihraç edilen aromatik bitki kekiktir. Ülkenin her yerinde kekik yetişiyor olması, 40’tan fazla kekik çeşidinin oluşmasını da sağlamıştır. Bunlardan bazıları:

İzmir Kekiği: Avrupa’da “Turkish Oregano” olarak da bilinen bu kekik, halk arasında farklı isimlerle de anılır. Bilyeli kekik, taş kekiği, güve kekiği, peynir kekiği gibi isimleri mevcut.

İstanbul Kekiği: Kara kekik olarak da biline bu tür, en yaygın olan türüdür. Kolayca her yerde yetişebilir, böcekleri de uzak tutar.

(↓)Çiçek coşturan kuru maya ile bitki besini yapımı: Kahve telve, yumurta kabukları ile tarif istiyorsanız tıklayınız.(↓)

Toka Kekiği: Dünyada sadece ama sadece Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yetişen bu kekik türü genellikle ihraç edilir.

Beyaz Kekik: Alanya kekiği olarak da bilinen bu kekik türünün içerisinde bulunan karvakrol maddesinin akciğer kanserini tedavi ettiği bilimsel olarak ispatlanmış. Beyaz kekiğin genellikle yağı kullanılır.

Dağ Kekiği: Adı üstünde dağ kekiği, dağlık yerlerde yetişir. Ayrıca Suriye kekiği olarak da bilinir. Çayı demlenilerek tüketilme şekli daha yaygındır. Dağ kekiği bazı kaynaklarda Zahter adıyla da anılan bir bitki. Ülkemizde çoğunlukla Mardin ve Hatay gibi Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştiği söylenmektedir. Uzun ince yaprakları olan dağ kekiğinin kokusu normal kekiğe göre daha keskindir.

Kekik Hangi Yemeklerde Kullanılır?

-Kekik; et yemeklerinde, sebze yemeklerinde ve taze olarak salatalarda çokça kullanılır.

-Tüm et yemeklerine çok yakışsa da en yaygın kullanımı kırmızı et yemekleri. Kuzu etinin baskın kokusunu örttüğü için çokça tercih edilir. Mangalda, barbeküde ya da eti marine ederken bolca kekik kullanılması lezzetine lezzet katar.

-Tüm tavuk yemeklerinde de rahatça kullanılabilir. Özellikle taze kekik, fırında bütün tavuk pişirilirken kullanıldığında tavuğa bambaşka bir aroma verir.

-Balık tariflerinde de kekiğin yeri ayrıdır. Soslarda da kekik kullanabilir, yemeğinin lezzetini artırabilirsiniz.

-Taze kekikle harika salatalar yapabilir.

Hazımsızlık için menüne kekik çayı da eklenebilir.

-Kekik aromalı zeytinyağı veya kekik aromalı sirke de yine mutfağında kendin yapabileceğin lezzetlerden. Kaliteli bir zeytinyağında birkaç dal taze kekiği bir hafta bekletip alırsan ortaya nefis aromalı bir zeytinyağı çıkmış olur.

-Aynı işlemi sirke için de yapabilir ve salatalarında fark yaratabilirsiniz.

-Kahvaltı sofralarında salçanın üstüne bolca zeytinyağı ve kekik katarak aromatik hale getirebilirsiniz.

Gece yatmadan önce kekik çayı içmek

Günde iki kere: Bu mucizevi etkileri olan çay sabah ve akşam saatlerinde iki kere içilebilir. Aynı zamanda gece yatmadan önce içildiği takdirde yağ yakımını hızlandırdığı söyleniyor. Aşırıya kaçıldığı takdirde sindirim sorunlarına yol açtığı için günde iki fincandan fazla içilmemesi öneriliyor.