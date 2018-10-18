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Kekik sinüzite iyi geliyor

Kekiğin bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik...

18 Ekim 2018 Perşembe 18:58
Kekik sinüzite iyi geliyor

Kekik sadece ağız yaraları ve bademcik için değil; grip, soğuk algınlığı, hazımsızlık, mide krampı, adet sancıları, bronşial astım, bronşit, boğmaca öksürüğü, amfizem, sara krizi, kronik gastrit, zatürre için de faydalıdır.

1 fincan kaynar suya 1 çay kaşığı bitki sapı veya çiçeği konup 2 saat demlendirilir. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Veya..

Yağından; 3 çorba kaşığı suya 2 damla damlatılarak günde 3 defa içilir.

Nezle ve sinüzit için kekik buğusu yapılıp solunur..

Ancak unutmayınız: Kekik, tansiyonu geçici olarak yükseltir. Hamilelerin ve guatrı olanların bu sebeple kekikten uzak durmalarında fayda vardır..

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:58
  1. kekik
  2. kekiğin faydaları
  3. sinüzit
  4. nezle

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