Kekik sinüzite iyi geliyor
Kekiğin bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik...18 Ekim 2018 Perşembe 18:58
Kekik sadece ağız yaraları ve bademcik için değil; grip, soğuk algınlığı, hazımsızlık, mide krampı, adet sancıları, bronşial astım, bronşit, boğmaca öksürüğü, amfizem, sara krizi, kronik gastrit, zatürre için de faydalıdır.
1 fincan kaynar suya 1 çay kaşığı bitki sapı veya çiçeği konup 2 saat demlendirilir. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Veya..
Yağından; 3 çorba kaşığı suya 2 damla damlatılarak günde 3 defa içilir.
Nezle ve sinüzit için kekik buğusu yapılıp solunur..
Ancak unutmayınız: Kekik, tansiyonu geçici olarak yükseltir. Hamilelerin ve guatrı olanların bu sebeple kekikten uzak durmalarında fayda vardır..
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