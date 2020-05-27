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Kekiğin 8 yeni türü keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:12:32 -
Kekiğin 8 yeni türü keşfedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürüttüğü proje kapsamında kekiğin 8 yeni türü keşfedildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dirmenci idaresindeki TÜBİTAK projesi kapsamında, halk arasında "kekik" olarak bilinen bitki cinsinden daha önce tespit edilmemiş 8 bitki taksonunun keşfi gerçekleştirildi.

Bitkilerin birçoğunun Ege Bölgesi'nde keşfedildiği belirtildi.

Çalışma kapsamındaki 8 türün halk arasında çay, kekik suyu, kekik yağı yapımında ve baharat amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dirmenci, Türkiye'deki toplam origanum taksonu (kayalık ve kurak yerlerde rastlanan hoş kokulu, çalı görünümlü bitki türleri) sayısının 25'i endemik olmak üzere toplamda 37'ye yükseldiğini ve endemizm oranının yüzde 68 olduğunu belirtti.

Dirmenci, Türkiye'nin, origanum türü sayısı bakımından dünyanın en fazla çeşitliliğe sahip ülkesi olduğunu bildirdi.

"Türkiye'de Yetişen Origanum Lamiaceae Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar" başlıklı projede, Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Turan Arabacı, Prof. Dr. Esra Martin, Prof. Dr. Sevcan Çelenk, ve Bilim Uzmanı Türker Yazıcı görev aldı.

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