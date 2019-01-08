Kekemeliğin tedavisi var mı?

Kekeme karşısında yakın çevrenin anlayışlı ve özenli olması gerekiyor. Erken tedavide olumlu sonuçlar alınabiliyor.

● Çocuğun konuşması sırasında kekelemesine dikkat çekilmemeli ve gayet doğal bir tavırla kendisi dinlenmeli..

● Çocuğun olumlu özellikleri üzerinde durularak cesareti ve kendine güveni arttırılmalı, başkalarıyla kıyaslanmamalı..

● Kekelediği için çocuğu azarlamak, cezalandırmak, susturmak, onunla alay etmek onun iyileşmesine katkıda bulunmaz.

Kekemelik sebebi kesin olarak belirlenmemiş bir konuşma bozukluğu. Çocuklukta yaşanan endişe, gerilim ve korkuların da etkilerinin olduğu düşünülmekte.. Travmatik bir kaza, kavga, ölüm, patlama ve benzeri olayla oluşan korku, aile içi çatışma ve ebeveynlerin olumsuz tutumları vs.. Çocuklarda kekemeliğe; parmak emme, alt ıslatma, beslenme problemleri, aşırı hassaslık, çekingenlik eşlik edebilmektedir.

Hastaların %40-60 kadarında ailelerinde kekemeliğe rastlanmıştır. Ortalama başlangıç 5 yaş civarıdır. Kardeş doğumu, okula başlama gibi uyum güçlüklerinin kekemeliğin şiddetini artırdığı konusunda klinik veriler mevcuttur. Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha çok görülmektedir. Bazı vakalarda erişkinliğe geçiş döneminde kaybolmakta, bunun dışında tedavi edilmeyen vakalar ömür boyu sürmektedir. Kekemelik %90 geçici olmakla beraber %10 kadarı kalıcı olabilir.

Yabancıların bulunduğu, kalabalık ortamlar, bir otorite konumundaki kişinin karşısında, telefona cevap vermek, birinden bir şey istemek, beklenmedik bir durumla hazırlıksız bir şekilde karşılaşma gibi hallerde belirginleşmektedir. Kekemeler, bu gibi durumlardan kaçınmaya çalışırlar.

BİLGİSAYARLA TEDAVİ

Kekemeliğin tedavisinde kasik metod belli bir yaştan sonra konuşma, nefes ve ritim egzersizleri vermektir.

Ancak şimdilerde kekemeleri tedavi ederken bilgisayar programları kullanılıyor. Programa göre tedaviye başlayan kekemelerin ilk 15 gün kesinlikle konuşmamaları ve eğitim dışında bir şey okumamaları gerekiyor. Bu susma döneminde gayenin, insanlara yıllardır taşıdıkları konuşma alışkanlıklarını unutturmak olduğu belirtiliyor. Susma dönemi boyunca kekemeler her gün konuşma merkezine gelip bilgisayardan çeşitli metinler okuyor, aynı zamanda da kulaklıktan okudukları metinleri dinliyorlar. Susma döneminde kekemelerin hiç konuşmamaları gibi alkol, çay, kahve, kola gibi içecekleri de içmemeleri gerekiyor. Çünki bunlar kekemelerin çabuk sinirlenmelerini ve konuşma güçlüğü çekmelerini tetikliyor. Tedavi, bilgisayar eşliğinde metin okuma egzersizinin yanı sıra kekeme olan kişiyle uzmanların her gün belirli bir süre karşılıklı konuşmasıyla devam ediyor. Tedavi aşağı yukarı bir ay sürüyor.