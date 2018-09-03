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Kediyi kurtardı, kendisi ağaçta mahsur kaldı!

Kırşehir'de ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan genç, kediyi kurtardıktan sonra kendisi ağaçta mahsur kaldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:19
Kediyi kurtardı, kendisi ağaçta mahsur kaldı!

Olay akşam saatlerinde Kırşehir'in en işlek caddelerinden olan Terme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen bir genç ağaçta sürekli miyavlayan kedinin inemediğini fark etti. Bunun üzerine üniversiteli genç, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktı. Yükseklik korkusu nedeniyle yarım saat boyunca hareket edemeyen yardımsever genç için arkadaşları, itfaiyeyi aradı. Ağaçta mahsur kalan gencin arkadaşları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler merdivenle genci yarım saat sonra kurtardı.

Olay yerine gelen Polis ekipleri çevredeki kalabalığı uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise önlem için bir süre bekletildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:19
  1. Kırşehir
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