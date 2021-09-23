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Aktüel Kediye işkence ettiği ileri sürülen kadın yakalandı
Aktüel

Kediye işkence ettiği ileri sürülen kadın yakalandı

İstanbul-Şişli'de bir kediye işkence edip öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 16:09:00 -
Kediye işkence ettiği ileri sürülen kadın yakalandı

İstanbul-Şişli'de bir kediye işkence edip öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Eskişehir Mahallesi'ndeki metruk binada bir kadının kediye işkence edip öldürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki kişinin 46 yaşındaki K.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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