Kedi dili ekler tarifi
Kedi dili ekler nasıl yapılır? Kedi dili ekler yaparken hangi malzemeleri kullanmak gerekir?29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:54
MALZEMELER:
1 paket kedi dili
Bisküvi ıslatmak için;
2 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı süt
Kreması için;
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz şeker
Pasta Üzeri için;
2 çay bardağı süt
Yarım paket çikolata sos
Süsleme şekeri yada Hindistan cevizi , Antep fıstığı tozu
HAZIRLANIŞI:
İlk önce kremayı hazırlayın vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alıp sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.
Ocağın altını kapatın vanilyayı ekleyin.
Mikserle 2-3 dakika pürüzsüz hale gelecek şekilde çırpın.
Süt ve şekeri bir kaba alıp karıştırın. (Kedi dili bisküvileri ıslatmak için kullanılacak.)
Kedi dili bisküvilerin altta kalacak tarafını şekerli süt karışımına batırıp ıslatın. (Kırılmaması için fazla ıslatmayın.)
Üzerilerine muhallebi sürün ve kalan bisküvileri de aynı şekilde ıslatıp muhallebinin üzerine koyun.
Çikolata sosunu pişirin.
1 paket çok geleceği için yarım paketi 2 çay bardağı sütle hazırlayıp pişirin veya dilerseniz 1 paket çikolatayı (80 gram) benmari usulü eritip kullanabilirsiniz.
Son olarak kedi dili bisküvilerin üzerilerini çikolata sos ile kaplayıp şekerlemelerle süsleyin.
Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
Afiyet olsun.
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