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Keçiörengücü'nde transfer

- Başkent temsilci, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi renklerine bağladı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Keçiörengücü'nde transfer


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile ise 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın, Soner Gönül ve İshak Çakmak'ı kadrosuna katmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
  1. Keçiörengücü
  2. TFF 1. Lig
  3. transfer

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