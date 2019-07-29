Keçiörengücü'nde transfer
- Başkent temsilci, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi renklerine bağladı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile ise 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın, Soner Gönül ve İshak Çakmak'ı kadrosuna katmıştı.
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