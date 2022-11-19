Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:
1.Lig'in 14.haftasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü sahasında Denizlispor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ligin 14.haftasında Keçiörengücü evinde Denizlispor'u ağırladı. Futbolseverler ise karşılaşmanın sonucunu araştırmaya başladı.
Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:
Keçiörengücü konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Keçiörengücü 38.dakikada Muhammed ile öne geçti: 1-0
56.dakikada ev sahibi bu kez Olawoyin'in golüyle öne geçti: 2-0
Karşılaşmada bayka gol olmayınca sahadan üç puanla ayrılan taraf ev sahibi oldu.