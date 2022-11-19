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Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:

1.Lig'in 14.haftasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü sahasında Denizlispor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:30:00 - 2022-11-19 15:31:46
Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:

Ligin 14.haftasında Keçiörengücü evinde Denizlispor'u ağırladı. Futbolseverler ise karşılaşmanın sonucunu araştırmaya başladı.

Keçiörengücü-Denizlispor maç sonucu:

Keçiörengücü konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 

Keçiörengücü 38.dakikada Muhammed ile öne geçti: 1-0
56.dakikada ev sahibi bu kez Olawoyin'in golüyle öne geçti: 2-0
Karşılaşmada bayka gol olmayınca sahadan üç puanla ayrılan taraf ev sahibi oldu.

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