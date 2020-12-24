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Aktüel Keçiören'de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı
Aktüel

Keçiören'de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:07:12 -
Keçiören'de yılın ilk karla mücadelesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Yılın ilk karının yağdığı Keçiören'de, özellikle ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk karının yağdığı ilçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece belediyemizin hizmet sınırlarında olan sokaklarımızda değil, tüm cadde ve bulvarlarımıza da müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi hızlıca tamamladık." ifadelerini kullandı.

Altınok, özellikle sabah saatlerinde kar altında olan Keçiören'de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti.

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