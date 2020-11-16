  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Keçiören'de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim
Aktüel

Keçiören'de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:08:39 -
Keçiören'de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte semt pazarlarında fiyat ve kalite denetiminde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kurulan 43 semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında, vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor.

Altınok'un talimatıyla pazarlardaki sebze ve meyve fiyatları günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurularak fahiş fiyatlı ürün satışının da önüne geçiliyor. Bu kapsamda pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını tek tek denetleyen zabıta ekipleri, günlük duyurulan sebze ve meyve fiyat listesi ile pazar tezgahında bulunan fiyatları karşılaştırarak bu uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Denetimler sırasında "fiyat kurallarına" uymayan pazar esnafı, önce uyarılıyor, bir sonraki ihlalinde ise cezai işlemle karşı karşıya kalıyor.


- "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyaran Altınok, şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM'ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme
Gündem

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişme

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarıgül partinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı

KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay