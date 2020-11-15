Keçiören'de 40 metre yükseklikte kule inşa edilecek

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerine yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatarak, bu kulenin yapımına en kısa zamanda başlayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi'de şehit Jandarma Pilot Kıdemli Üsteğmen Oğuz Kılıç ile 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu'nun isimlerinin verildiği parkların açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Seçimlerden önce Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallelerimize yakın bir alana 40 metre yükseklikte bir kule inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu kulemizin yapımına en kısa zamanda başlayacağız. 40 metrelik kuleden bakınca Atakule ve Ankara ayağımızın altında kalacak. Buradan bakınca Cumhuriyet Kulemizi de rahatlıkla görebileceksiniz. Ankara'mızın yüzde 90'ını gelip buradan görme imkanınız olacak. İçerisinde kütüphane, restoran, kafe, nikah salonu, kreş alanı gibi birçok sosyal donatı alanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yeni ağaçlandırma alanı yakında açılacak"





Altınok, Yükseltepe'ye bu parklar dışında bir de ağaçlandırma alanı yaptıklarını aktararak, "Burası Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ismini taşıyacak. 25 Kasım'da bir tören yapacağız. Yine 100 bin metrekarelik bir yeşil alanı şehrimize kazandırmış olacağız. İçinde oyun alanları, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolu, voleybol, basketbol ve futbol sahası, tenis kortu, kaykay alanı gibi birçok hizmet alanı yer alacak. Ayrıca, Yükseltepe'de 40 bin metrekarelik bir alanı daha sosyal donatı alanı olarak mahallemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden mahalleleri gezip şehrin röntgenini çektiklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Yükseltepe, Sancaktepe ve Şehit Kubilay mahallerini birbirine bağlayan üçgende bulunan metruk yapıları yıktık. Kamulaştırma yapabilirsek burayı da güzel bir rekreasyon alanı yapacağız. Her kuruşunuzu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankaya'dan daha iyi, havaalanı gibi asfalt çalışması yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Bu sene 40 milyon liralık asfalt seriyoruz. Birçok belediye bunu yapamıyor. Kızılay'ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir."





- Halk oylamasından "karakol" çıktı





Turgut Altınok, Yükseltepe'ye inşa edilen mahalle konağının karakol olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri de mahalle sakinlerine sorarak mini bir halk oylaması yaptı. Vatandaşa "karakol olsun mu, olmasın mı?" şeklinde soru yönelten Altınok, "karakol olsun" tercihinin yoğun alkış alması üzerine burayı en kısa zamanda karakol olarak ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edeceklerini duyurdu.

Keçiören'i ortak akılla, istişare ederek yönettiklerini belirten Altınok şunları kaydetti:

"Emniyet müdürlüğümüzden mahalle konağını karakol yapma yönünde bir talep geldi. 'Şehit Kubilay Yükseltepe, Sancaktepe mahallemize hitap edecek bir karakol yapacağız' dediler. Ben de 'vatandaşlarımıza bir soralım, buranın sahibi vatandaş, belediye başkanı emanetçidir' dedim. Şu anda sizlere sorduk. Sizlerin de kararıyla burayı karakol olarak en kısa zamanda Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Onun yerine daha büyük bir mahalle konağını da kültür merkezi olarak buraya kazandıracağız."



