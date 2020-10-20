Keçiören'de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, muhtarların hizmette ilk basamak olduğunu belirterek, "Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor. Bizlerle birlikte şehrimize hizmet eden ve demokrasimizin belkemiği olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınok, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Keçiören'deki 51 mahallenin muhtarı ile Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Keçiören'i el birliğiyle, tüm kesimlerin fikrini alarak yönettiklerini, bu yönetim anlayışında muhtarların kilit rol üstlendiğini belirtti.

Altınok, "Muhtarlarımız hizmette ilk basamaktır. Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor. Bizlerle birlikte şehrimize hizmet eden ve demokrasimizin belkemiği olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın en borçlu belediyesi olduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Çok çalışmamız gerekiyordu, çalıştık ve belediyemizin borcunu ödedik. Parklarımızı yeniledik, buralarda asayiş anlamında huzuru sağladık. Çöp toplamak için 6 milyon TL fatura geliyordu. Yeni hizmet araçları alarak bu israfın önüne geçtik. Belediyeyi rahatlatıp ayakları üzerinde durabilir hale getirdik. Şu anda aldığımız malın bedelini en hızlı ödeyen belediyeyiz. Özel bankalara bir kuruş borcumuz kalmadı. Türkiye'nin en itibarlı belediyesiyiz. Keçiören, yaşam tercihinde ilk sıradaydı. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah yine bir numara olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta röntgenini çekiyoruz, eksikleri gidermek için derhal gerekeni yapıyoruz.

Kentsel dönüşümde önemli yol katettik. 1.650 adet metruk yapıyı yıktık. Bu yıl 40 milyon TL'lik asfalt atıyoruz. Asfalt sezonu bitene kadar bu çalışmamız devam edecek. Seneye Keçiören’in tüm sokakları havaalanı gibi olacak. Ovacık bölgemize bir güreş eğitim kampı yapacağız. Burada bir de otel olacak. Uluslararası organizasyonlarda yurt dışından gelen sporcular burada ağırlanacak. 10 konak ihalesi yapacağız, Şehit Kubilay Mahallesi'ndeki mahalle konağımızın temelini attık. 4 köyümüz var, bu köylerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Çankaya'da olmayan yollar köylerimizde var. Pandemi döneminde belediyeye kilit vuranlardan olmadık. Maske ve dezenfektanı ilk üreten belediyeyiz. Vatandaşlarımıza kendi ellerimizle bu maske ve dezenfektanları dağıttık."

Belediyenin, veterinerlik hizmetinde büyük yol katettiğini belirten Altınok, "360 bin TL'ye röntgen cihazı alıyoruz. Kliniğimize her yerden vatandaşımız geliyor, ücretsiz aşı yapıyoruz. Ameliyathanemizi de devreye sokarak hayvanlarımız için de hizmet veriyoruz. Tüm bu hizmetleri öz kaynaklarımızla yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.​