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Ekonomi

Keçiören Belediyesi, Kazak şair Abay İbrahim Kunanbayev'i unutmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Kunanbayev, Kazak Türk edebiyatını yaşatmış, her türlü tehlikeyi göze alarak Kazak kültürünün günümüze taşınmasına büyük katkı sağlamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:35:30 -
Keçiören Belediyesi, Kazak şair Abay İbrahim Kunanbayev'i unutmadı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, Kazak milli şairi Abay İbrahim Kunanbayev'i doğumunun 175'inci yılında andı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Emrah Mahallesi'nde bulunan Abay Kunanbay Parkı'ndaki anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreterliği Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kocageldi Kuluyev, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gaffarlı katıldı.

Anma programında, Abay İbrahim Kunanbayev'in büstüne çelenk ve karanfil bırakıldı.


- "Kunanbayev, tarihe kazınmış bir isimdir"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehitler ile ülkesi, devleti, milleti, inançları uğruna eserler bırakmış olanların ölümsüz olduğunu belirterek, şair Kunanbayev'in de Kazak Türk edebiyatını yaşattığını, her türlü tehlikeyi göze alarak Kazak kültürünün günümüze taşınmasına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Altınok, "Milletlerin ve devletlerin tarihine her zaman kazılan isimler vardır. Kunanbayev de bunlardan biridir. Magcan Cumabayev de yine aynı şekilde Türk kültürünün yaşatılması için büyük hizmetler sunmuştur. Kunanbayev'ler ölmeyecek, Türk milleti var oldukça yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk kültür ve medeniyetinin yansıtılacağı bir park inşa edileceğini bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören, turan dünyamızın hizmetkarıdır. Değerlerimizi yaşatmak çocukluk hayalimizdi. Bu hayaller gerçekleşmiştir. Duvarlara yazdığımız yazılar, attığımız sloganlar, bize doğru olarak gösterilen hedefler gerçekleşmiştir. Hayal ettiklerimizi Rabb'im bize nasip etti. Yol doğruydu, amaç doğruydu, ülkü doğruydu, hedef doğruydu. Şimdi bizler de Türk dünyasının değerlerini Keçiören'imizde bir mozaik gibi yaşatıyoruz. Bir projemiz daha var. 'Ergenekon'dan Cumhuriyet Tarihimize' diyerek Türklerin Tanrı Dağları'ndan, Altaylar'dan Anadolu'ya uzanan sürecini yansıtan, canlı tarihimizi ortaya koyan, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tarihi yaşayacağı, göreceği ve o havayı teneffüs edeceği bir Tarih ve Kültür Parkı'mızı da şehrimize kazandıracağız."

Türk dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Altınok, "Türk dünyası birlik ve kardeşliğini muhkemlemelidir. İsmail Gaspıralı'nın dediği gibi 'dilde, işte ve fikirde birlik sağlanmalıdır.' Geleceğe daha güvenle bakmak için bütün Türk Cumhuriyetlerimizin buna ciddi anlamda destek vermesi lazım. Bu birlik sağlanırsa hem Türk dünyası hem de dünyadaki tüm mazlum milletler için ciddi bir denge unsuru olacağımıza inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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