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Ekonomi Keçiören Belediyesi bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı
Ekonomi

Keçiören Belediyesi bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı

Keçiören Belediyesi, Kösrelik Göleti Mesire Alanı 1680 m uzunluğunda Bisiklet Yolu yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 14:27:00 -
Keçiören Belediyesi bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 19.07.2022 tarih ve saat 14:00’de Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören /ANKARA adresinde yapılacak. Bu kapsamda Keçiören İlçesi Kösrelik Göleti Mesire Alanı içerisinde 1680 m uzunluğunda beton zemin olan bisiklet yolu yapılması işi yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü içinde bitirilerek hizmete sunulacak.

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