Keçiören Belediyesi bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı
Keçiören Belediyesi, Kösrelik Göleti Mesire Alanı 1680 m uzunluğunda Bisiklet Yolu yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 19.07.2022 tarih ve saat 14:00’de Kalaba Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Keçiören /ANKARA adresinde yapılacak. Bu kapsamda Keçiören İlçesi Kösrelik Göleti Mesire Alanı içerisinde 1680 m uzunluğunda beton zemin olan bisiklet yolu yapılması işi yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü içinde bitirilerek hizmete sunulacak.
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