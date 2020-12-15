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Ekonomi Keçiören Belediyesi 535 vatandaşa iş imkanı sağladı
Ekonomi

Keçiören Belediyesi 535 vatandaşa iş imkanı sağladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz yüzlerce vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Koronavirüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:59:01 -
Keçiören Belediyesi 535 vatandaşa iş imkanı sağladı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesinin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi 535 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte artan işsizlik sorununa Keçiören Kariyer Ofisi ile çözüm buluyor.

İş arayanları meslek dallarına göre işverene yönlendiren Kariyer Ofisi aynı zamanda kariyer planlaması da yaparak meslekte süreklilik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz yüzlerce vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Koronavirüs nedeniyle piyasalarda yaşanan sıkıntının üstesinden gelmek için elimizi taşın altına koyarak işsizlik sorununun üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini kaydeden Altınok, istihdam seferberliği kapsamında 535 vatandaşa iş imkanı sağladıklarını belirtti.

İş arayan vatandaşın pandemi sürecinde e-kariyer ofisi üzerinden başvuru yapmaya devam ettiğini de belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. Pandemi sürecinde e-kariyer ofisi platformumuzu geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar."

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