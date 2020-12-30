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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "236 bin ton asfalt serdik, 57 bin metre bordür döşedik"
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "236 bin ton asfalt serdik, 57 bin metre bordür döşedik"

"2019’da ise 9 ayda 76 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:33:51 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "236 bin ton asfalt serdik, 57 bin metre bordür döşedik"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldiklerinden bu yana 236 bin ton asfalt serildiğini ve 57 bin metre bordür döşediklerini belirterek, Keçiören’de hizmet gitmeyen mahalle ve sokağın bulunmadığını bildirdi.

Altınok, yazılı açıklamasında, 21 aylık görev süresince Keçiören’de yapılan sıcak asfalt serim ve peyzaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlçe'de bozuk ve yıpranmış yol ve kaldırım bırakılmadığını aktaran Altınok, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 51 mahallemize 236 bin ton sıcak asfalt serdik. Şehrimizde bozuk ve yıpranmış kaldırımları da yenileyerek 57 bin metre bordür, 45 bin 40 metrekare tretuvar taşı döşedik. İlçemizi daha estetik hale getirmek için ekiplerimiz tüm mahallelerimizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

2019’da 9 ayda 76 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığının bilgisini paylaşan Altınok, "2020’ye geldiğimizde ise Ankara’daki diğer ilçelerden daha fazla olmak kaydıyla 160 bin ton, yaklaşık 40 milyon TL değerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. 21 aylık görev süremizde ise toplamda 236 bin tonluk asfalt serimi ile rekor bir çalışmaya imza attık. Aynı zamanda mahallelerimize hem yeni kaldırımlar yaptık hem de bozuk ve yıpranmış kaldırımları yeniledik. Bu anlamda kentimize 57 bin metrelik bordur taşı, 45 bin 40 metrekare tretuvar döşeyerek 587 sokağımızı yeniledik, yol ve kaldırımları daha konforlu hale getirdik." açıklamasında bulundu.

Altınok, vatandaşın her kuruşunu hizmete dönüştürdüklerini de belirterek, "İlçemize Çankaya'dan daha iyi havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Birçok belediye bunu yapamıyor. Kızılay'ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Vatandaşımızın her kuruşu emin ve ehil ellerde hizmete dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

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