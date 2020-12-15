"KDV indirimi ve destekler" yeme-içme sektöründe memnuniyetle karşılandı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yeme-içme hizmetlerinde, KDV indiriminin uzatılmasının yanı sıra hibe ve kira desteği sektörde memnuniyetle karşılanırken, salgından en çok etkilenenler arasında yer aldıkları belirten sektör temsilcileri, restoranların HES koduyla açılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada, yeme-içme hizmetlerinde daha önce yüzde 1'e düşürülen KDV oranının süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığını, esnafa hibe ve kira desteği verileceğini duyurmuştu.

Söz konusu destekler, yeme-içme sektöründe memnuniyetle karşılandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında geldiklerini belirterek, halihazırda restoranların kapalı olduğunu, sadece gel-al ve paket servis yapabildiklerini anlattı.

Daha önce de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Bingöl, yüzde 1 KDV ile aldıkları bazı ürünleri yüzde 8 oranla sattıklarını, aslında bu konunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bingöl, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Özellikle küçük esnafımız için çok önemli." dedi.





- Restoranların HES koduyla açılması talebi





Ramazan Bingöl, sunulan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine teşekkür etti.

2 milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörün, bu zorlu süreçten en az az kayıpla geçmesi için bazı talepleri olduğunu aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Restoranlarımız kapalı olduğu için çok ciddi kayıplarla karşı karşıya. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz. Kısıtlama olmayan saatlerde gerekirse ek tedbirler alarak işletmelerimizin açılması hem istihdam hem de sektörün kaybının sınırlı olması için çok önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."





- "Vergi desteği sektöre nefes oldu"





Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, "Pandemi ile mücadelede kira desteğinin ardından KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi süresinin uzatılması yeme-içme sektörüne, kafe, restoran ve lokanta işletmecilerine nefes oldu." dedi.

KDV'lerin indirilmesi, kira ve hibe desteği, işsizlik ödeneği gibi adımların 2021 yılı için kendilerini umutlandırdığını ifade eden Tütünci, aşı çalışmalarıyla birlikte salgının ivme kaybetmesi sonrası sektörün, hızla toparlanacağını ve yeni yatırımlar için adım atacağını söyledi.

Tütünci, yerli markalara, üretim ve yurt dışı yatırımlar için teşvik verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm ve tekstil sektörüne verilen destekler gastronomi için de sağlanmalı. Hazır gıda sektöründe yurt dışına açılmak isteyen Türk markalarına tanıtım fonu başta olmak üzere destek verilmeli. Pandemi yaralarının sarılması aşamasında SGK primlerinin bir bölümünün en az 2 yıl süre ile yarısının devlet tarafından ödenmesi, yatırımcılara büyük rahatlama getirecektir."