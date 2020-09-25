KDP’nin resti, Kandil’i tutuşturdu

Göksel Çağlav Ankara

ABD’nin desteği ile Türkiye sınırında terör koridoru oluşturmak için, diğer silahlı Kürt gruplarla birleşmeyi hedefleyen terör örgütü PKK, ABD’nin arabuluculuğuna rağmen Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) kendi saflarına çekemedi. Mehmetçiğin Türkiye başta olmak üzere, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Lideri Mesut Barzani’ye yakınlığı ile bilinen KDP’ye yeşil ışık yakmak istedi. KDP ise PKK’nın terör örgütü olduğunu belirterek karşısında durdu. Peşmerge güçlerinin koronavirüs nedeniyle Kandil'e yakın bir noktada konuşlanması üzerine çıkan gerginlik ise karşılıklı suçlamalarla sürüyor. PKK, KDP’yi etraflarını kuşatmakla suçlarken, KDP de PKK hakkında, “PKK'nın önceki yıllarda ve şimdi ortaya koyduğu tutum tamamen bölgede çatışma çıkarmaya yöneliktir. Örgüt, IKBY halkının hayatına, geleceğine, güvenliğine, egemenliği ile kurumlarına hiç saygı göstermedi” açıklamasını yaptı.

PKK sadece Kürtler için mücadele etmiyormuş!

Terör örgütü PKK’nın, Irak ve Suriye’deki diğer gruplarla ABD’nin arabuluculuğunda görüşmesi devam ederken, PKK’nın yalnızlaşmasının itirafı sözde sözde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı terörist Cemil Bayık’tan geldi. Eli kanlı katil, medya organları aracılığı ile yaptığı yeni açıklamada KDP’yi suçladı. Bayık, “KDP Türk devletini değil de PKK'yı suçluyor. Türk devletini suçlu görmeyenler, onun işgal ve soykırım saldırılarını da meşru görüyordur. Kürtler bunu kabul edemez. İşte PKK bu siyasete karşı duruyor ve mücadele ediyor. Özellikle şu an Türk devleti ile siyaset yürütenler anlamalı. Eğer Türk devletinin işgaline karşı durmazlarsa Türk devleti daha büyük saldırılar geliştirmek isteyecek. Rojava'da, Başur'da diğer alanları da işgal edip, Türkiye'ye katacaktır. PKK'nın yürüttüğü mücadele sadece PKK ve Bakur için değil, Başur ve Rojava içindir. PKK’nın mücadelesi Sadece Kürtler için değildir” diyerek, Hem Türkiye karşısında kendilerini yalnız bırakan KDP’yi suçladı, hem de tükenmek üzere olduklarını itiraf etti.