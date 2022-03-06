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Aktüel KDK, sınava giremeyen öğrencilere “mazeret hakkı” verilmesini istedi
Aktüel

KDK, sınava giremeyen öğrencilere “mazeret hakkı” verilmesini istedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olduklarından final sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:03:00 -
KDK, sınava giremeyen öğrencilere "mazeret hakkı" verilmesini istedi

KDK’nin kararına göre, Yalova Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 20 öğrenci, Kovid-19 karantinasında oldukları için final sınavlarına giremedi. Kendilerine daha önce mazeret sınavlarının yapılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için KDK’ya başvurdu. Gerekli incelemeleri yapan KDK, başvurucu öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı aldı. KDK’nın kararındakişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan ve toplum sağlığının korunması için alınan idari tedbirlere riayet etmesinden dolayı mağdur edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

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