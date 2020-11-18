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Aktüel KDK küçük kızın evde bakım talebinin karşılanmasını istedi
Aktüel

KDK küçük kızın evde bakım talebinin karşılanmasını istedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Şırnak’ta yaşayan 9 yaşındaki kızın “evde bakım” talebinin karşılanması gerektiğini kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:18:00 -
KDK küçük kızın evde bakım talebinin karşılanmasını istedi

KDK’dan alınan bilgiye göre, Şırnak’ta yaşayan kız, “tip-1 diyabet” hastası olduğunu, günde sekiz kere parmağına iğne batırarak şekerini ölçtüğünü, yine günde üç defa homolog iğnesi ve akşam yatarken de iğne olduğunu belirterek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden evde bakım talebinde bulundu. Red cevabı üzerine KDK’ya başvuran ailenin talebi, KDK tarafından olumlu karşılanarak bakanlığın isteği yerine getirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

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