Kazı yapan defineci canından oldu! 3 arkadaşı ise ölümden döndü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 112 Acil Yardım merkezini arayan şahıslar, Karacaağaç köyü yakınlarındaki yaylada, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri greyderle yolu açmaya çalışırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri paletli araçla bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Definecinin cansız bedeni bulundu

Şahısların yerini tespit eden Jandarma komando ekipleri ile köylüler, Hazım Y.'nin cesedine ulaştı. Yuvacık köyü ile Kışlaoğlu Mahallesi arasındaki bölgede E.P. , H.G. ve Y.G. isimli şahıslara ulaşıldı. Kurtarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekibi ile Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen şahsın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu.

Jenaratörden zehirlenmiş olabilir

Öte yandan yapılan incelemede; şahısların kaçak kazı yaptıkları, ölen kişinin jeneratör gazından etkilendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekipleri kaçak kazıda kullanılan aletlere el koyarken, Reşadiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.