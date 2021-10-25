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Aktüel Kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye erinden acı haber
Aktüel

Kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye erinden acı haber

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 00:49:00 -
Kazaya müdahale ederken yaralanan itfaiye erinden acı haber

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan İrfan Çelik (31), 14 Ekim akşamı Damlama mevkisinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmasına katıldı.

Çelik, bu sırada tırın kupasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları ve meslektaşları, Çelik'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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