Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump, Amerika’nın dünya ülkelerine nazaran en iyi ekonomiye sahip olduğunu belirten Trump, 2020 seçimleri için de her zaman kazanmanın bir yolunu bulduğunu söyledi. “Ekonomimiz tüm dünyanın aksine güçlü ve iyi” diyen Trump, ABD’nin en iyi dönemini yaşadığını ifadesinde bulundu. Bazı medya organlarının yalan haber yaptığını dile getiren Trump, Demokrat Parti’nin de bu yayın kuruluşları ile beraber çalışarak Amerikan halkını ülkenin durumunun kötüye gittğine inandırmaya çalıştığını iddia etti. Trump, "Demokrat Partililer seçimleri kazanma ihtimalleri için servetlerinin büyük bir bölümünü kaybetmeye istekliler. Fakat bu işe yaramayacak, çünkü ben her zaman kazanmanın bir yolunu bulurum. Özellikle insanlar için.” Diyerek ülke tarihinin en harika politik hareketinin 2020'de büyük bir zafer daha kazanacağını ileri sürdü.