"Kazan'a inançlı geldik"





ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç smaçörü Rıfat Kantarcıoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımıyla oynayacakları maça ilişkin, "Zenit Kazan, Avrupa voleybolunun lider takımlarından. Fakat bizim adımız da Halkbank." ifadelerini kullandı.

Rıfat Kantarcıoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Zenit Kazan ile yarın oynayacakları zorlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen genç oyuncu, iyi bir ivme yakaladıklarını ve rakip gözetmeksizin maçlarını kazanmak istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kazan'a yorucu bir yolculukla fakat inançlı geldik. Zenit Kazan, Avrupa voleybolunun lider takımlarından. Bugüne kadar aldıkları sonuçlar, başarıları ortada. Fakat bizim adımız da Halkbank. Türk voleybolunu her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıp, yeni bir başarı sayfası açmak istiyoruz."

Halkbank, A Grubu'nda son hafta maçları öncesi namağlup lider Zenit Kazan'ın ardından 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.



