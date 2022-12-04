  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir sen eksiktin! Aklınca Türkiye'yi Biden'a şikayet etti

Türkiye'nin kara harekatı öncesi skandal hamle! Topunuz gelin pislikler

Kulislerden sızdı! Asgari ücrette 9 bin 350 TL detayı bomba

CHP'li Mahmut Tanal yine yaptı yapacağını! İşin gücün şov be adam

Türk mühendisten müthiş buluş! Yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor

CHP toplantısında dikkat çeken detay: El sıkışmadılar, uzak oturdular!

CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

İran ve Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a ulaştı: Türkiye'den yola çıkan ilk kargo treni dünya gündeminde

Selvi Kılıçdaroğlu’nun o görüntüsüne Yılmaz Özdil bile dayanamadı! Böyle kafa buldu

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Mansur Yavaş tek bir şartla aday olacak
Aktüel Kazakistanlı üniversite öğrencisi İslam ile şereflendi
Aktüel

Kazakistanlı üniversite öğrencisi İslam ile şereflendi

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) eğitim gören Kazakistanlı 22 yaşındaki Daurenbek Tuleutay, kaldığı yurtta arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:41:00 -
Kazakistanlı üniversite öğrencisi İslam ile şereflendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri hazırlık sınıfı öğrencisi Tuleutay, kaldığı Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda İslamiyet'e ilgi duymaya başladı.

Arkadaşlarından İslamiyet'le ilgili bilgiler öğrenen ve bu konuda kitaplar okumaya başlayan Tuleutay, daha sonra yurt görevlilerine Müslüman olmak istediğini iletti.

Bunun üzerine İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Tuleutay'a, İslamiyet'in temel esasları anlatıldı.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Tuleutay'a, İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından ihtida belgesi ve çeşitli kitaplar verildi.

Keskin, gazetecilere, Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Tuleutay'ı ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ettiğini söyledi.

Özgür iradesiyle Müslümanlığı seçen Tuleutay'ın, hayatında tertemiz bir sayfa açtığını vurgulayan Keskin, "Artık dünyadaki tüm Müslümanların ve bizlerin kardeşi oldu. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Tuleutay da 22 yaşına kadar ateist olarak yaşadığını, Bartın'da İslamiyet'e merak sardığını belirtti.

İslamiyet'le ilgili yurttaki arkadaşları ve görevli rehberlerden bilgiler aldığına işaret eden Tuleutay, "Bol bol kitap okuyor, dinimi öğreniyorum. Bir yandan da ibadetlerimi düzgün bir şekilde yapmak için öğrenmeye devam ediyorum. İslamiyet’i seçtiğim için gayet mutluyum ve huzur doluyum." diye konuştu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile Ensar Vakfı Bartın Şube Başkanı Murat Yıldırım da Tuleutay'ı kararından dolayı kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23