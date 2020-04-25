  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazakistan’dan gelen vatandaşlar karantinaya alındı

Kazakistan’dan getirilen 164 Türk vatandaş Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantinaya alındı.

2020-04-25 00:19:02 -
Kazakistan’dan gelen vatandaşlar karantinaya alındı

Kazakistan’dan getirilen 164 Türk vatandaş Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantinaya alındı.



Kazakistan’dan getirilen 164 Türk vatandaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Edremit ilçesinden alınarak Balıkesir il merkezine getirildi. Polis ve jandarma tarafından güvenliği alınan konvoy ile yolcular Balıkesir’e taşındı. Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’na getirilen vatandaşlar Türk bayrağı ile karşılandı.


Kazakistan’dan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta karantinada kalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı