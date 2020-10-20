  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kazakistan'da inşasında at sütü kullanılan Oyıl camisi büyük ilgi görüyor
Aktüel

Kazakistan'da inşasında at sütü kullanılan Oyıl camisi büyük ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:04:11 -
Kazakistan'da inşasında at sütü kullanılan Oyıl camisi büyük ilgi görüyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da 127 yıl önce inşa edilen ve inşasında koyun yünü ve at sütü kullanılan Oyıl Camisi, mimarisiyle büyük ilgi çekiyor.

Cami, Aktöbe kentinden 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl ilçesinde bulunuyor. Tarihi İpek Yolu'nun güzergahlarından biri olarak bilinen ilçe, adını bölgedeki Oyıl nehrinden alıyor.

1893 yılında tüccarlar tarafından inşa edilen сami, üçgen şeklindeki gümüş renkli minare ve tek kattan oluşuyor.

Yapılış öyküsü ve mimarisiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü karıştırılarak yapıldığı biliniyor.

Caminin duvarları, kar veya yağmur yağdıktan sonra farklı renklere bürünmesiyle dikkati çekiyor.

Oyıl Camii, 127 yıldır Oyıl sakinlerinin ana ibadet yeri olarak işlevini sürdürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin..
Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler
Gündem

Alçak emirler vermişti! FETÖ'cü hainden küstah sözler

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada eski ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay