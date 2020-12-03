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Aktüel Kazakistan'da balkona bayrak asılmasına izin verildi
Aktüel

Kazakistan'da balkona bayrak asılmasına izin verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:30:12 -
Kazakistan'da balkona bayrak asılmasına izin verildi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da vatandaşların balkonlara ülke bayrağını asmalarına izin verildi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 873 sayılı "Devlet bayrağı, arması ve resimlerinin kullanımına" ilişkin kararnamede yapılan değişiklikleri imzaladı.

Yeni kararnameye göre, Kazakistanlıların ülke bayrağını balkonlara asmalarına izin verildi.

Kararnamede, "Kazakistan Cumhuriyeti devlet bayrağı, bireyler ve tüzel kişiler tarafından vatansever duygularını ifade etmek, ülke kimliğini ve başarılarını desteklemek amacıyla balkonlarda ve konut dışı binalarda kullanılabilir." ifadeleri yer aldı.

Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın talebi üzerine, hükümete Kazakistan’ın devlet sembollerinin kullanımına ilişkin kanunu yeniden düzenleme talimatı vermişti.


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