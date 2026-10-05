Kazakistan'da 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında
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Kazakistan'da Hazar Korganı-2026 tatbikatında 14 asker öldü; denetimde 5 üst düzey askeri yetkili gözaltına alındı, ilk aşamada 13 ceza davası açıldı.
Kazakistan'da 24 Eylül'de düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen denetim kapsamında, görevi ihmal ettikleri ve seyrüsefer kurallarını ihlal ederek ağır sonuçlara yol açtıkları şüphesiyle 5 üst düzey askeri yetkili gözaltına alındı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre denetimin ilk aşamasında 13 ceza davası açıldı. Şüpheli olarak kayda geçirilen yetkililerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirmenin soruşturma sonucunda yapılacağı bildirildi.
Balayeva ilk sonuçları Tokayev'e sundu
Savunma Bakanlığı'nın kapsamlı biçimde denetlenmesi için oluşturulan komisyon 5 Ekim'de toplandı. Komisyon Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, denetimin ilk sonuçlarını Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e aktardı.
İncelemelerde tatbikatın hazırlığı ve planlanması, risk değerlendirmesi ve personel güvenliği konularında ciddi eksiklikler tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Tokayev, askerlerin ölümünde sorumluluğu bulunan bütün yetkililerin kanun çerçevesinde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.
Denetim sonuçlarının, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yürütülen askeri reform çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor. Tokayev bu kapsamda yeni bir ordu modeli kurulması, askeri disiplin ile personel güvenliğinin güçlendirilmesi talimatını verdi. Komisyonun çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
17 asker denize sürüklenmişti
Mangıstau bölgesinde, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında hava koşullarının aniden bozulması ve rüzgarın şiddetlenmesi üzerine 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker yaşamını yitirmişti.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idare kurallarının ihlali şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in komuta kademesinin üst ve orta düzeyindeki sorumlular hakkında işlem başlatıldığı duyurulmuştu.
Facianın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı. Tokayev, 27 Eylül'de Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı bir reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti.