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Aktüel Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek
Aktüel

Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:33:00 -
Kazakistan BM barışı koruma operasyonlarına daha fazla katkı verecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak askerlerin Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarına daha fazla katılmaları için yol haritasının hazırlanacağını bildirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığının genişletilmiş toplantısına katılan Tokayev, yaptığı konuşmada, gelecek yıl ülkenin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu zaman içinde ordumuz devletimizin güçlü direği haline geldi." dedi.

Tokayev, üst düzey askerlerin hızla değişen günümüz düzenini iyi takip etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Ülke güvenliğine karşı tehditleri göz önünde bulundurarak, ordunun modern silahla donatılması şart." diye konuştu.

Öte yandan ordunun savaş deneyiminin de sürekli geliştirilmesinin önemine değinen Tokayev, Savunma Bakanlığına, Silahlı Kuvvetlerin BM barışı koruma operasyonlarına katılımını artırmak için 1 Kasım 2021'e kadar bir yol haritasının hazırlanması talimatını verdi.

Kazakistan, BM barışı koruma misyonuna ilk kez 2018’de dahil olmuştu.


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