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Kazağınızı buzluğa koyarsanız...

Sizlere birkaç işe yarar önerimiz olacak...

21 Ekim 2018 Pazar 19:10
Kazağınızı buzluğa koyarsanız...

● Yeni aldığınız kazakların tüylenmemesi için bir naylon torbaya koyarak 24 saat buzdolabının buzluğunda bekletin. Tüylenmesi önlenir.

● Eğer kazaklarınız eski bir görünüme bürünüp, üzerinde yer yer iplik kümecikleri oluştuysa üzülmeyin. İşte size yepyeni ve yumuşak bir kazak elde etmenin yolu: Önce elinizle iplik kümeciklerini ayıklayın. Sonra kıl bir fırça ile örme yönünün tersinde kazağınızı fırçalayın. Kazak ipliklendikçe bu işlemi tekrarlayın. Kazağınızın yepyeni olduğunu göreceksiniz.

● Ütüden sararan elbise hemen oksijenli su ile silinirse sararan yerler kaybolur.

● En iyi ütüleme metodu, giysinin altına nemli bir bez yaymak ve üzerine hafif, kuru bir bez koymaktır. Kuru bezin üzerinden fazla bastırmadan ütüyü geçirin. Sıcak ütüyü asla yünün üzerine direkt olarak koymayın. Örgüyü hep tersten ütüleyin.

● Paslanmaz çelik tencereniz matlaşırsa, biraz sirkeyi ateşe koyup ısıtın. Sonra yumuşak bir bezi ılık sirkeye batırarak iyice ovun. Sonra iyice durulayın.

● Makaslarınız köreldi mi? Dert etmeyin 5-6 kere katladığınız alüminyum folyoları makasınız ile kesin. Bu onu bileyecektir. Alüminyum folyoları bunun dışında kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Hele hele bunlara sıcak yiyecekleri sarmak, bunların üzerinde pişirme yapmak, resmen kansere “gel.. gel..” işareti yapmakla eşdeğer..

● Siğillerinizin üzerine günde 3 defa yaklaşık 15 dakika süreyle, sıcak (kaynar değil) poşet çay bastırın siğillerin yok olduğunu göreceksiniz. Çay yapraklarındaki tanik asit mucizesi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:10
  1. pratik bilgi
  2. püf nokta

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