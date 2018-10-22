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Kazada yaralanan Yunus polisi, yaşam savaşı veriyor

Bursa'da dün taksi ile çarpışan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hayati tehlikesi devam eden yaralı polis Hayrettin Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli bir fotoğrafa annesi tarafından yazılan ''Alllah kazadan beladan korusun annem'' yorumu dikkat çekti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
Kazada yaralanan Yunus polisi, yaşam savaşı veriyor

Bursa'da dün meydana gelen kazada yaralanan Yunus Polisi Hayrettin Yılmaz, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timindeki motosikletin sürücüsü, geri manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü Sıtkı Dağ ile polis memuru Hayrettin Yılmaz ve ekip arkadaşı Sezer Bektaş ağır yaralandı. Tedavisi süren Sezer Bektaş'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hayati tehlikesi süren Hayrettin Yılmaz'ın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü  belirtildi. Hayrettin Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki motosikletli paylaşımına, annesi Sevgi Yılmaz tarafından yapılan ''Maşaallah, Allah kazalardan, belalardan, her türlü gözle görülen ve görünmeyen bütün kötülüklerden korusun annem'' yorumu ise dikkat çekti. 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:44
  1. Bursa
  2. Trafik kazası
  3. Yunus polisi
  4. Hayrettin Yılmaz
  5. yaşam savaşı veriyor

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