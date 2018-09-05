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Kazada ölen yolcunun ailesinden otobüs firmasına tazminat davası!

Amasya Merzifon ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 36 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin hayatını kaybeden Seyhan Kepir’in ailesi otobüs firmasına 200 bin liralık tazminat davası açtı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Kazada ölen yolcunun ailesinden otobüs firmasına tazminat davası!

İstanbul’dan Ordu’ya sefer eden özel bir otobüs firmasının Amasya Merzifon ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin hayatını kaybedenlerden Seyhan Kepir’in aile yakınları otobüs firmasına 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kepir’in aile avukatı İnan Deniz Dinç Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesini sundu. Dava dilekçesinde, “52 DG 448 plakalı otobüsün, 05.08.2017 tarihinde Amasya ili Merzifon ilçesi sınırları içerisinde karıştığı tek taraflı ölümlü ve yaralamalı kaza neticesinde, müvekkillerim Fikri Kepir’in eşi Yağmur Kepir ve Tolga Kepir’in annesi Seyhan Kepir vefat etmiştir. Müvekkillerimden Fikri Kepir de olay anında otobüste yolcu olup yaralanmış ve sağlık raporuna göre yüzde 15 oranında kaza sonrasında kusurludur. Bu nedenle, manevi tazminatın takdirinde hem eşinin acı kaybı hem de kendisinin yaralanması dikkate alınması gerekmektedir. Aracın sürücüsü İhsan Güleryüz, seyir halindeyken uyuduğundan asli kusurlu ve sorumludur” ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, eşini ve annelerini kaybeden müvekkillerin büyük elem ve keder içinde olduğu ve manevi olarak büyük bir yıkıma uğradığı aktarıldı. Firmadan toplam 200 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Amasya
  4. Otobüs kazası
  5. ölümlü kaza
  6. yolcu otobüsü
  7. otobüs firması
  8. tazminat davası

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