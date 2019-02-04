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Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Nazlı, yaşam savaşını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki trafik kazasında yaralandıktan sonra tedavi altına alınan 20 yaşındaki Nazlı Avşar, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:02
Kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Nazlı, yaşam savaşını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nazlı Avşar (20), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

31 Ocak günü, Kutluca köyü yakınlarındaMurat Demirkıran yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yavuz Selim Avşar yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlarda bulunan Çiğdem Demirkıran (27), Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22), Nazlı Avşar (20) ve 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı.

Tedavi için Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Nazlı Avşar, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:02
  1. Adıyaman
  2. Besni ilçesi
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  4. Nazlı Avşar
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