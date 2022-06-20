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Aktüel Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı
Aktüel

Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

Kayseri'de kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 00:38:00 -
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 35 GC 9627 plakalı otomobil sürücüsü, Günsazak Caddesi'ndeki kavşakta U.A'nın kullandığı 38 AAH 503 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.A. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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