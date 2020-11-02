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Aktüel Kaz Gölü'ne 56 bin ziyaretçi
Aktüel

Kaz Gölü'ne 56 bin ziyaretçi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:54:53 -
Kaz Gölü'ne 56 bin ziyaretçi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan ve doğal güzelliği ile dikkati çeken Kaz Gölü'nü 56 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü'nde iki kuş gözetleme kulesi bulunuyor.

Büyük bölümü sazlıklarla kaplı göl, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kaz Gölü'nde, geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması ise devam ediyor.

Özellikle düğün sezonunda bölgede gelin ve damatların fotoğraf çektirdikleri doğal mekanların başında gelen göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarında ziyarete kapatılmıştı.

Kaz Gölü'nü, 2020 yılında ziyarete açık olduğu yedi ayda, 56 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

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