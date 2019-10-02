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Kayyım anketi: Halk karar için ne diyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına halkın büyük destek verdiği ortaya çıktı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:50
Kayyım anketi: Halk karar için ne diyor?

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması süreci sonrası anket yapan Optimar Araştırma Şirketi, araştırmada halkın yüzde 54.8’inin kayyım atama kararlarını olumlu bulduğunu açıkladı.

Anket yüzyüze metoduyla yapıldı

Optimar Araştırma şirketi, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanması kararına ilişkin bir kamuoyu araştırması yaptı. 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında, 26 ilde 1708 kişiyle yüz yüze araştırma yaptı.

Yüzde 54.8’i olumlu buluyor

Araştırmada, “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine Kayyım atanmasını nasıl karşılıyorsunuz' sorusuna katılanlar açık ara farkla yani yüzde 54.8 ile 'Olumlu buluyorum' cevabını verdi. ‘Olumsuz’ bulanlar yüzde 28.7, ‘Fikrim yok’ diyenlerin ise yüzde 16.5 olduğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:50
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Optimar Araştırma şirketi

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