Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig’de ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile anlaştı. 56 yaşındaki Norveçli teknik adamın bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.

Kayserispor'da Erling Moe dönemi başlıyor.  Sarı kırzılılar Norveçli Teknik Direktör Erling Moe ile anlaşmaya vardı.

56 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli antrenörün, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.

