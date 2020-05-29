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Spor

Kayserispor’un maç günleri belli oldu

TFF’nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor’un maç günleri de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:08:01 -
Kayserispor’un maç günleri belli oldu

TFF’nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor’un maç günleri de belli oldu.


TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig’de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor’un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.


Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1’er kez sahaya çıkacak. Kayserispor’un maçları 2 kez 21:45’te, 3 kez de 19:15’te başlayacak. TFF’nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor’un maç günleri saatleri şöyle:


27.Hafta


12 Haziran Cuma


21:45 Fenerbahçe-Kayserispor


28.Hafta:


20 Haziran Cumartesi


19:15 Kayserispor-Gençlerbirliği


29.Hafta:


28 Haziran Pazar


19:15 Sivasspor-Kayserispor


30.Hafta:


6 Temmuz Pazartesi


21:45 Kayserispor-Beşiktaş


31.Hafta:


9 Temmuz Perşembe


19:15 Ç.Rizespor-Kayserispor

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