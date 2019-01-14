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Kayserispor'un adı resmen değişti!

Süper Lig takımı Kayserispor'un ismi, 'İstikbal Mobilya Kayserispor' oldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
Kayserispor'un adı resmen değişti!

Bu sezon ekonomik sıkıntılar yaşayan Kayserispor, isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı kulübün Boydak Holding ile yaptığı görüşmeler resmiyet kazandı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayserispor’un isim sponsorunun 3 yıl süreyle İstikbal Mobilya olduğunu açıkladı.

İmzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı takımın adı 'İstikbal Mobilya Kayserispor' oldu.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
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