Kayserispor'un adı resmen değişti!
Süper Lig takımı Kayserispor'un ismi, 'İstikbal Mobilya Kayserispor' oldu.14 Ocak 2019 Pazartesi 11:19
Bu sezon ekonomik sıkıntılar yaşayan Kayserispor, isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı kulübün Boydak Holding ile yaptığı görüşmeler resmiyet kazandı.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayserispor’un isim sponsorunun 3 yıl süreyle İstikbal Mobilya olduğunu açıkladı.
İmzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı takımın adı 'İstikbal Mobilya Kayserispor' oldu.
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