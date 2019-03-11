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Kayserispor'dan Rize deplasmanında yaşanan olaylara tepki

- Kayserispor Kulübünün açıklamasından:"Oynanan maçın sahadaki bölümünde; maçı yönetenlerin, klasik ev sahibi baskısının etkisiyle takdir haklarını Rizespor lehine kullanmasının dışında sonuca tesir edecek bir uygulaması olmamış, skor her iki takımın mücadelesi sonunda beceriklilik, beceriksizlik ve şans faktörleri gibi futbolda olağan kabul edilen etkenlerle ortaya çıkmıştır. Ancak,esas problem tribünlerde yaşanmış ve faciaya dönecek olaylar bazı tesadüflerle engellenmiştir"- "Kayserispor olarak, Rize deplasmanında yaşadıklarımız tabii ki TFF yetkililerince değerlendirilecek ve gereken yapılacaktır"

11 Mart 2019 Pazartesi 17:44
Kayserispor'dan Rize deplasmanında yaşanan olaylara tepki

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, tribünlerde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan maçın öncesinden sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarının zorluk ve saldırılarla karşılaştığı öne sürüldü.

Maç öncesi ve sonrasının ilgililerce bir bütün olarak incelenmesi ve ileride çok daha büyük olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Oynanan maçın sahadaki bölümünde; maçı yönetenlerin, klasik ev sahibi baskısının etkisiyle takdir haklarını Rizespor lehine kullanmasının dışında sonuca tesir edecek bir uygulaması olmamış, skor her iki takımın mücadelesi sonunda beceriklilik, beceriksizlik ve şans faktörleri gibi futbolda olağan kabul edilen etkenlerle ortaya çıkmıştır. Ancak, esas problem tribünlerde yaşanmış ve faciaya dönecek olaylar bazı tesadüflerle engellenmiştir." denildi.

Otobüs yolculuğu ile Kayseri'den Rize'ye giden yaklaşık 400 Kayserispor taraftarının tribüne alınışı sırasında zorluklar çıkarıldığı ileri sürülen açıklamada, yaşananlar şöyle aktarıldı:

"Daha sonra Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın yedek kulübesine gelmesiyle birlikte bütün stadın toplu halde, dakikalarca ağza alınmayacak küfür ve hakaretleriyle ortam iyice gerilmiştir. Maçın başlamasıyla, futbola dönülür ve bu sıkıntı biter diye düşünülürken 15. ve 20. dakikada misafir tribününe, her iki tarafında bulunan ev sahibi takım taraftarlarınca her türlü malzeme atılmaya başlamış, bu arada Hikmet hoca da protokolün bulunduğu tribün tarafından nasibini almıştır. Komşu iki bölüm tarafından sıkıştırılan ve ablukaya alınan misafir takım taraftarları, kendilerini korumakla görevli polislerin geldiğini görünce biraz rahatlamış ancak olmadık bir uygulamayla karşılaşmışlardır. Güvenliği sağlamakla görevli emniyet mensupları, misafir tribününe girer girmez taraftarlara vurmaya başlamış, cop, gaz ve benzeri ellerinde ne varsa denemişlerdir. Olayları izleyen diğer tribünlerin tamamı da 'vur, kır, parçala' gibi sloganlarla saldırıya destek vermiştir. Bu taraftarların bu hale nasıl getirildiğini, geçtiğimiz yıllarda benzeri olayların yaşanmadığı bu güzel kentimizde, değişimin ne olduğunun incelenmesini yetkililerin dikkatine sunuyoruz."

Nefretin başta Çaykur Rizespor olmak üzere hiç kimseye fayda sağlamayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maç sonrası Kayserispor yönetimini yolcu eden Rize'deki dostlarımız, bu nefret ve saldırgan tutumun sebebini sorduğumuzda 'Hikmet hoca, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'un küme düşmesinde Trabzon'un rolü yoktur diye açıklama yapıp Trabzon'u masum ilan ederek ortamı gerdi.' diye cevap vermiş ve bizleri hayrete düşürmüşlerdir. Bu anlayışın aynı zamanda bütün Çaykur Rizespor taraftarına da dikte edildiği anlaşılmıştır.Kayserispor olarak Rize deplasmanında yaşadıklarımız tabii ki TFF yetkililerince değerlendirilecek ve gereken yapılacaktır. Çaykur Rizespor'un son haftalardaki çıkışını takdir ve tebrik etmekle birlikte, önceleri bu güzel kente hem spor hem de turizm amacıyla gitmekten zevk alırken taraftarlara aşılanan bu aşırı nefretin başta Çaykur Rizespor'a fayda getirmeyeceğini de acizane hatırlatmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:44
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