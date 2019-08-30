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Kayserispor’da üç eksik

İstikbal Mobilya Kayserispor’da bugün oynanacak olan Galatasaray maçında 3 isim forma giyemeyecek.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Kayserispor’da üç eksik

İstikbal Mobilya Kayserispor’da bugün oynanacak olan Galatasaray maçında 3 isim forma giyemeyecek.


Süper Lig Cemil Usta sezonu 3.haftasında bugün sahasında Galatasaray’ı ile oynayacak olan Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Şamil Çinaz, Artem Kravets ve sezonu kapatan Alpay Çelebi forma giyemeyecek. Hafta başında takımla birlikte çalışmalara başlayan Hasan Hüseyin Acar’ın da teknik heyetin kadroya aldığı öğrenildi.


3 oyuncunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde takıma katılan Emmanuel Adebayor, Paul Ntep ve Adryan Oliveira Tavares’ın ise kadroda olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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