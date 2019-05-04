Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları



KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, sarı-kırmızılı oyuncular gruplar halinde 5'e 2 pas çalıştı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi. Çalışmaya, Galatasaray maçında köprücük kemiği kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Umut Bulut katılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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