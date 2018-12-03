Kayserispor'da kupa mesaisi





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 yenilen Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay ile 5 Aralık Çarşamba günü deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde antrenör Hakan Ertürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Trabzonspor maçında burnu kırılan Cristian Sapunaru, idmana maske ile çıktı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber antrenmana katılmazken, Umut Bulut ise salonda çalıştı.



Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

