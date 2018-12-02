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Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

02 Aralık 2018 Pazar 17:49
Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında, Sağlam ile devam etmeme kararı aldıkları belirtti.

Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme yaptıklarını ve bunun neticesinde de tazminatsız bir şekilde yolların ayrıldığını ifade eden Bedir, "Karşılıklı anlaşarak, birbirimize tazminat ödemeden, bugün itibarıyla yollarımızı ayırdık. Yeni hoca için arkadaşlarımız çalışıyor. Hem kulübün hem de Ertuğrul hocamızın açıklaması sitemize konacaktır." diye konuştu.

Öte yandan, kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseripor'u geçtiğimiz sene çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın yeniden takımın başına getirilmesi planlanıyor.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:49
  1. Erol Bedir
  2. Ertuğrul Sağlam
  3. Futbol
  4. Kayserispor
  5. SÜPERLİG

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