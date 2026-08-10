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Spor Kayserispor’da ayrılık! Youssef At Bennasser ile yollar ayrıldı
Spor

Kayserispor’da ayrılık! Youssef At Bennasser ile yollar ayrıldı

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Kayserispor’da ayrılık! Youssef At Bennasser ile yollar ayrıldı

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti...

1. Lig ekiplerinden Kayserispor’da kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık yaşandı.

 

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Youssef At Bennasser ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Youssef At Bennasser’e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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