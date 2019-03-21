Kayserispor’a PFDK’dan ceza

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakadan ötürü sarı kırmızılı kulübe ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstikbal Mobilya Kayserispor’a ceza verdi. PFDK’nın aldığı karar neticesinde Sarı Kırmızılı takıma para ve kart bloke cezası verildi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribün Batı Balkon E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.